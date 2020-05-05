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2020-05-05T16:07
https://ria.ru/20200505/1570992254.html
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
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РИА Новости

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

16:07 05.05.2020
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© СК РФОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Командир сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов рассказала в интервью изданию "Лента.ру" свою версию катастрофы.
По его словам, трагедия произошла из-за того, что борт – в частности, конструкция шасси – не соответствовал "нормам летной годности". Евдокимов подчеркнул, что если бы производитель SSJ-100 доработал воздушное судно, то подобных аварий не случилось бы, а безопасность самолета была бы соответствующем уровне.
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Пилот заявил, что в 2008 и 2018 годах уже были случаи, когда шасси Superjet повреждали стенку топливного бака, но Минпромторг эту проблему не видит, добавил Евдокимов.
Он также попросил прощения у родственников погибших при аварии пассажиров. Пилот воздушного судна отметил, что делал все возможное, чтобы избежать катастрофы.
"Я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, <...> продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий, ведь от этого зависят жизнь и здоровье людей, продолжающих летать на Superjet", - заключил он.

Трагедия в Шереметьево

SSJ-100 компании "Аэрофлот" ровно год назад загорелся на взлетной полосе в Москве. Самолет вылетел из столицы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж принял решение экстренно вернуться из-за технических проблем. Воздушное судно совершило жесткую посадку со второй попытки. Тогда у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
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В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира. Как заявили в Следственном комитете, большинство людей умерли не от удара, а от дыма и огня, не успев отстегнуть ремни безопасности.
В прошлом месяце СК завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, Евдокимов при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело  Химкинский городской суд Московской области.

Сроки работы

Как рассказали в Межгосударственном авиационном комитете, ограничительные меры из-за коронавируса значительно повлияли на сроки работы по расследованию катастрофы.
Как отмечает ведомство, на сегодняшний день остаются незаконченными ряд назначенных исследований, назначенных комиссией. 
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Sukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Если на машине на скорости гонять по колдобинам, то подвеска легко сломается... Судя по видео, пилот очень уж плохо посадил самолет.
5 мая, 16:34
serg1234serg
54001021
Что поделать это раньше у нас были пилоты, а сейчас обычные евроизвозчики, без компа и GPS, что слепые поводыри.
5 мая, 16:52
arhipov1356
48000013
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