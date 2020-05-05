Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Командир сгоревшего в московском аэропорту . Командир сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов рассказала в интервью изданию "Лента.ру" свою версию катастрофы.

По его словам, трагедия произошла из-за того, что борт – в частности, конструкция шасси – не соответствовал "нормам летной годности". Евдокимов подчеркнул, что если бы производитель SSJ-100 доработал воздушное судно, то подобных аварий не случилось бы, а безопасность самолета была бы соответствующем уровне.

Пилот заявил, что в 2008 и 2018 годах уже были случаи, когда шасси Superjet повреждали стенку топливного бака, но Минпромторг эту проблему не видит, добавил Евдокимов.

Он также попросил прощения у родственников погибших при аварии пассажиров. Пилот воздушного судна отметил, что делал все возможное, чтобы избежать катастрофы.

"Я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, <...> продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий, ведь от этого зависят жизнь и здоровье людей, продолжающих летать на Superjet", - заключил он.

Трагедия в Шереметьево

SSJ-100 компании " Аэрофлот " ровно год назад загорелся на взлетной полосе в Москве . Самолет вылетел из столицы в Мурманск , однако почти через почти 30 минут экипаж принял решение экстренно вернуться из-за технических проблем. Воздушное судно совершило жесткую посадку со второй попытки. Тогда у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира. Как заявили в Следственном комитете, большинство людей умерли не от удара, а от дыма и огня, не успев отстегнуть ремни безопасности.

В прошлом месяце СК завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, Евдокимов при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.

Сроки работы

Как рассказали в Межгосударственном авиационном комитете, ограничительные меры из-за коронавируса значительно повлияли на сроки работы по расследованию катастрофы.