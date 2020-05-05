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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:02
https://ria.ru/20200505/1570992036.html
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,2 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,2 тысячи

16:02 05.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 5 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 15 и достигло 2204, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2189, десять пациентов скончались, 1405 выздоровели.
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"По состоянию на 5 мая 2020 года 17.00 (15.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2204", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

В понедельник было зафиксировано 40 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 31, в субботу - 32.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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