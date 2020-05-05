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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:57
https://ria.ru/20200505/1570991967.html
В Швейцарии выявили менее 30 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569694211_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_4997075c37533a6ca06144297ca17d5f.jpg
РИА Новости

В Швейцарии выявили менее 30 новых случаев коронавируса

15:57 05.05.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseВолонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило менее 30 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 009 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 5 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 28 новых случаев (76 накануне) и 6 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 009 человек, скончалось 1483 человека.
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Как отмечается, всего в стране проведено 286 403 (3653 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них положительный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5414 заболевших), Женева (5130 человек), Цюрих (3390 человек) и Тичино (3207 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
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