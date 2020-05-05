В Швейцарии выявили менее 30 новых случаев коронавируса

По данным на 5 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 28 новых случаев (76 накануне) и 6 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 009 человек, скончалось 1483 человека.
Как отмечается, всего в стране проведено 286 403 (3653 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них положительный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5414 заболевших), Женева (5130 человек), Цюрих (3390 человек) и Тичино (3207 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф