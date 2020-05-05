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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:57
https://ria.ru/20200505/1570991923.html
С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков

15:57 05.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
Первый вице-премьер регионального правительства Алексей Колодезников провёл во вторник в режиме ВКС совещание по ситуации на месторождении.
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"В лечебные учреждения вывезены 168 человек, в том числе в Якутск – 20, Ленск – 44, Мирный – 1, Ноябрьск – 54, Омск – 49. Также мы отработали по перевозке 600 людей в Башкирию через Магнитогорск и Уфу. Кроме этого, сегодня планируется вылет в Омск – 53 и Волгоград – 97 человек. Таким образом, на текущую дату из Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения будет вывезено 917 человек", - сообщил он, отметив, что до 10 мая ориентировочно должно быть вывезено около трех тысяч вахтовых рабочих.
На совещании отметили, что управление лечением на месторождении будет проводиться непосредственно минздравом республики. Сегодня там находятся 12 медицинских работников минздрава Якутии, 13 – "СОГАЗ "Профмедицина", 14 медработников других компаний и сотрудники Роспотребнадзора.
Гендиректор АО "ГазАртСтрой" Рустем Габдрахманов проинформировал, что маски, антисептики вахтовикам выдаются в достаточном объёме, организовано трёхразовое питание в столовой, питьевая вода доставляется из водозабора.
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Для вывоза рабочих задействованы два самолета SSJ-100 и два Boeing авиакомпании "Якутия". По словам замруководителя оперштаба компании "Стройтранснефтегаз" Дениса Кишкина, согласование прибытия и размещения работников ведётся с 20 регионами страны, из которых 10 уже дали письменное согласие о приёме своих жителей. Восемь регионов согласились принять своих граждан как с отрицательными, так и с положительными результатами анализов. От остальных ответы ожидаются.
Ранее сообщалось, что указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. Лаборатории Роспотребнадзора официально подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом среди работников данного месторождения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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