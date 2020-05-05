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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:54
https://ria.ru/20200505/1570991824.html
В Югре введут обязательный масочный режим
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499228_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_ad44c62307664e00185a192c58e1762b.jpg
РИА Новости

В Югре введут обязательный масочный режим

15:54 05.05.2020
10429
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках
Прохожие в защитных масках
© Sputnik / Виктор Толочко
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Прохожие в защитных масках. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая - РИА Новости. Граждане, въезжающие в Ханты-Мансийский автономный округ любым видом транспорта, должны будут уведомить об этом власти через информационную систему цифровых пропусков, кроме того, в Югре введут обязательный масочный режим, заявила во вторник глава региона Наталья Комарова.
"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
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2 мая, 02:00Сказано в эфире
Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.
Как отметил руководитель регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, специалисты оценивают состояние здоровья абсолютного большинства граждан, въезжающих на территорию Югры, как удовлетворительное.
Кроме того, Комарова во время заседания также анонсировала введение в автономном округе обязательного масочного режима. "Сегодня я приму решение об обязательном масочном режиме", - подчеркнула она, уточнив при этом, что масок в Югре не хватает, порой они дорогие. В этой связи губернатор попросила региональное управление Федеральной антимонопольной службы провести проверку законности цен на средства индивидуальной защиты, во всех розничных торговых организациях, включая аптеки.
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Власти региона в середине апреля в тестовом режиме запустили систему "Цифровое уведомление" для жителей, которые желают выйти из дома в условиях режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса. Для получения такого пропуска необходимо оформить заявку на сайте sidimdoma.admhmao.ru или через приложение "Госуслуги Югры" - в специальную форму вписываются паспортные данные, время выхода из дома и причина нахождения на улице. С собой при выходе достаточно иметь паспорт.
На первом после тестирования этапе, который начался с конца апреля, систему цифровых пропусков в ХМАО власти решили внедрить в обязательном порядке для чиновников и пенсионеров, а также прибывших из-за границы или контактировавших с лицами, находящимися под наблюдением.
Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 11 мая включительно. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 508 человек, выздоровели 159 из них, четверо скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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