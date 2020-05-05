В Житомире закрыли больницу на карантин из-за вспышки коронавируса

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Городскую больницу №2 в украинском Житомире закрыли на карантин по меньшей мере на две недели из-за вспышки коронавируса среди медперсонала, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, на прошлой неделе работников больницы протестировали на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции и выявили 16 заболевших. Среди них - пять заведующих отделений и одно лицо из руководящего состава медучреждения.

"Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены. С 9 апреля пациенты с ОРВИ и подозрением на пневмонию направлялись исключительно в больницу №1. Пути заражения медперсонала сейчас устанавливают эпидемиологи. Временно приостанавливаем госпитализацию пациентов в стационарные отделения учреждения. Тех, которые находятся на завершающем этапе лечения, переводим на амбулаторное долечивание. Пациентов, которые по состоянию здоровья не могут лечиться амбулаторно, оставляем в заведении", - цитирует Сухомлина агентство УНН

Возобновлять деятельность стационара планируют после проведения полной дезинфекции помещений и ПЦР-тестирования работников не раньше, чем через две недели.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерло, 1875 человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.