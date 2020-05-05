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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:52
https://ria.ru/20200505/1570991731.html
В Житомире закрыли больницу на карантин из-за вспышки коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_842195d8c3c6dd4b573591e66d32ae8c.jpg
РИА Новости

В Житомире закрыли больницу на карантин из-за вспышки коронавируса

15:52 05.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Городскую больницу №2 в украинском Житомире закрыли на карантин по меньшей мере на две недели из-за вспышки коронавируса среди медперсонала, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
По его словам, на прошлой неделе работников больницы протестировали на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции и выявили 16 заболевших. Среди них - пять заведующих отделений и одно лицо из руководящего состава медучреждения.
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"Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены. С 9 апреля пациенты с ОРВИ и подозрением на пневмонию направлялись исключительно в больницу №1. Пути заражения медперсонала сейчас устанавливают эпидемиологи. Временно приостанавливаем госпитализацию пациентов в стационарные отделения учреждения. Тех, которые находятся на завершающем этапе лечения, переводим на амбулаторное долечивание. Пациентов, которые по состоянию здоровья не могут лечиться амбулаторно, оставляем в заведении", - цитирует Сухомлина агентство УНН.
Возобновлять деятельность стационара планируют после проведения полной дезинфекции помещений и ПЦР-тестирования работников не раньше, чем через две недели.
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