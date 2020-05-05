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75 лет Великой Победы
2020-05-05T15:52
https://ria.ru/20200505/1570991701.html
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
https://cdn23.img.ria.ru/images/154951/44/1549514449_0:214:3076:1944_1036x0_80_0_0_d46d59c2eaf63c69a3f428cb62fe50a3.jpg
РИА Новости

Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма

15:52 05.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПамятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
Пятого мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации.
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии
5 мая, 04:33
Концентрационный лагерь Маутхаузен (1945)
"Концлагерь Маутхаузен спустя 75 лет после освобождения напоминает о том, куда могут привести ненависть и бесчеловечность. Мы несем историческую ответственность перед 100 тысячами людей, в большинстве своем еврейскими согражданами, павшими жертвами ужаса нацистского террористического режима", - заявил Курц.
Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
Мемориальная плита на кладбище умерших после освобождения лагеря Маутхаузен в Австрии
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75 лет Великой ПобедыМаутхаузенСебастьян КурцВторая мировая война (1939-1945)АвстрияВ мире
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