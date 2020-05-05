Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма

"Концлагерь Маутхаузен спустя 75 лет после освобождения напоминает о том, куда могут привести ненависть и бесчеловечность. Мы несем историческую ответственность перед 100 тысячами людей, в большинстве своем еврейскими согражданами, павшими жертвами ужаса нацистского террористического режима", - заявил Курц.

Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.