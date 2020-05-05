В Финляндии число жертв коронавируса достигло 246

"В Финляндии 5 мая всего 5412 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3787 человек.

По данным на 15.15 вторника, 195 человек находились в больнице, из них 48 в реанимации, 246 умерли. Средний возраст погибших 84 года.