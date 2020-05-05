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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:49
https://ria.ru/20200505/1570991625.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 246
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570990243_0:80:3113:1831_1036x0_80_0_0_3c4b3eb27ba78e9a15caa8e6ca60a29d.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 246

15:49 05.05.2020
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© REUTERS / Piroschka van de WouwМедицинский работник берет тест на коронавирус
Медицинский работник берет тест на коронавирус
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Медицинский работник берет тест на коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 5 мая всего 5412 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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В понедельник сообщалось о 5327 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3787 человек.
По данным на 15.15 вторника, 195 человек находились в больнице, из них 48 в реанимации, 246 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФинляндияВ мире
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