В Финляндии число жертв коронавируса достигло 246

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 5 мая всего 5412 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 5327 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3787 человек.
По данным на 15.15 вторника, 195 человек находились в больнице, из них 48 в реанимации, 246 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф