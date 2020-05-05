Пермские медики начали получать выплаты за лечение больных с COVID-19

ПЕРМЬ, 5 мая - РИА Новости. Пермские медработники, работающие с зараженными . Пермские медработники, работающие с зараженными COVID-19 пациентами, начали получать стимулирующие выплаты, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края

"В Пермском крае начались стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающих помощь заболевшим коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, на данный момент выплаты получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также все, кто участвовал в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения. Стимулирующая выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными. В пресс-службе добавили, что стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций осуществляются за период с 11 марта и, предварительно, по 30 июня.

По данным правительства Пермского края, в апреле на выплату медработникам, борящимся с COVID-19, было направлено 48,7 миллиона рублей, в том числе 23,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 25,4 миллиона рублей - из регионального. Всего на эти цели предусмотрено 349,8 миллиона рублей, в том числе 103 миллиона рублей - из федерального бюджета и 246,8 миллиона рублей - из краевого.

Российские медработники, работающие с зараженными коронавирусом, в течение трех месяцев, начиная с апреля, получают федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.

"По инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат, и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты", - подчеркнули в пресс-службе.

Как пояснили в региональном правительстве, такие выплаты рассчитаны на врачей, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи, медиков в стационарах, врачей, наблюдающих за пациентами с подозрением на COVID-19 и за теми, кто находится в карантине на дому, а также медработников, которые на своем рабочем месте имеют риски заражения коронавирусной инфекцией, – сотрудников приемных и рентгенологических отделений, уборщиц, гардеробщиц и других.