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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:46
https://ria.ru/20200505/1570991530.html
Пермские медики начали получать выплаты за лечение больных с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917492_0:0:3034:1707_1036x0_80_0_0_816a973d7b8207b06688ae451de19281.jpg
РИА Новости

Пермские медики начали получать выплаты за лечение больных с COVID-19

15:46 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЕРМЬ, 5 мая - РИА Новости. Пермские медработники, работающие с зараженными COVID-19 пациентами, начали получать стимулирующие выплаты, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
"В Пермском крае начались стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающих помощь заболевшим коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, на данный момент выплаты получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также все, кто участвовал в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения. Стимулирующая выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными. В пресс-службе добавили, что стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций осуществляются за период с 11 марта и, предварительно, по 30 июня. 
По данным правительства Пермского края, в апреле на выплату медработникам, борящимся с COVID-19, было направлено 48,7 миллиона рублей, в том числе 23,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 25,4 миллиона рублей - из регионального. Всего на эти цели предусмотрено 349,8 миллиона рублей, в том числе 103 миллиона рублей - из федерального бюджета и 246,8 миллиона рублей - из краевого. 
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Российские медработники, работающие с зараженными коронавирусом, в течение трех месяцев, начиная с апреля, получают федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. 
"По инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат, и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты", - подчеркнули в пресс-службе.
Как пояснили в региональном правительстве, такие выплаты рассчитаны на врачей, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи, медиков в стационарах, врачей, наблюдающих за пациентами с подозрением на COVID-19 и за теми, кто находится в карантине на дому, а также медработников, которые на своем рабочем месте имеют риски заражения коронавирусной инфекцией, – сотрудников приемных и рентгенологических отделений, уборщиц, гардеробщиц и других.
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