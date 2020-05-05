Силовики размещают технику у жилых домов в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают военную технику у жилых домов вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в понедельник украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"Несмотря на договоренности о перемирии, командование операции объединенных сил (ООС) продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что в подконтрольном Киеве населенном пункте Орехово накануне обстрела территории ЛНР, были зафиксированы минометные огневые позиции и размещение трех БМП-2 в непосредственной близости от жилых домов. Также по словам Осадчего, бронетехника Вооруженных сил Украины зафиксирована в подконтрольной Киеву части Золотого.
"Призываем жителей, оккупированных Украиной территорий Донбасса, не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, а обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил официальный представитель народной милиции ЛНР.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения