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2020-05-05T15:45
https://ria.ru/20200505/1570991494.html
Силовики размещают технику у жилых домов в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики размещают технику у жилых домов в Донбассе, заявили в ЛНР

15:45 05.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника в Донбассе
Украинская военная техника в Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают военную технику у жилых домов вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в понедельник украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
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"Несмотря на договоренности о перемирии, командование операции объединенных сил (ООС) продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что в подконтрольном Киеве населенном пункте Орехово накануне обстрела территории ЛНР, были зафиксированы минометные огневые позиции и размещение трех БМП-2 в непосредственной близости от жилых домов. Также по словам Осадчего, бронетехника Вооруженных сил Украины зафиксирована в подконтрольной Киеву части Золотого.
"Призываем жителей, оккупированных Украиной территорий Донбасса, не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, а обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил официальный представитель народной милиции ЛНР.
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