В Житомире закрыли на карантин общежитие из-за коронавируса у жильцов

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Общежитие в Житомире закрывают на карантин из-за коронавируса, там выявили трех заболевших, сообщила заместитель председателя областной государственной администрации Наталья Остапченко.
Ранее из-за коронавируса закрыли на карантин три общежития в Киевской области, два общежития в Киеве и одно в Запорожье.
"Общежитие закрывают. Там обнаружили три человека, в которых подтвердился коронавирус. Сейчас проверяются их контакты", - цитирует Остапченко агентство "Укринформ".
По ее словам, все люди изолированы и предупреждены, что они могут быть потенциально опасными.
Всего на Украине, по данным минздрава, зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерло, 1875 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.