В Луганске открыли памятник к пятилетию вручения боевого знамени МВД ЛНР

Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске

ЛУГАНСК, 5 мая ─ РИА Новости. Памятник в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики открыли в Луганске во вторник, сообщает корреспондент РИА Новости.

Игорь Корнет. "Второго мая 2015 года министерству внутренних дел председателем совета министров Луганской народной республики было вручено боевое знамя. В момент самой напряженной боевой деятельности нашей республики наше министерство и все подразделения показали себя как боевое слаженное подразделение, которое может выполнять боевые задачи по защите прав и свобод наших граждан ценой собственной жизни", - заявил на церемонии открытия памятника глава МВД ЛНР

© РИА Новости Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске © РИА Новости Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске

Министр подчеркнул, что в честь пятилетия вручения боевого знамени было принято решение открыть данный памятник.

"Боевое знамя – это прежде всего символ доблести и чести бойцов нашего подразделения. Сегодня в честь пятой годовщины вручения боевого знамени мы открываем этот памятник, как символ того, что мы чтим и будем приумножать славные традиции нашего министерства и в честь памяти наших боевых товарищей", - сказал Корнет.

© РИА Новости Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске © РИА Новости Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске

В центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР уточнили, что памятник был создан по инициативе Корнета и заместителя министра культуры, спорта и молодежи (МКСМ) Александра Корниенко. Скульптор-монументалист Александр Елизаров, работавший над памятником, уточнил журналистам, что изобразил в работе знаменщика – офицера, принимающего присягу у бойца ОМОН.

"Их объединяет одна цель: стоять на защите чести, закона и граждан. И они идут вместе рука об руку и стоят на страже нашей республики Вот это я и пытался передать", - сказал Елизаров.