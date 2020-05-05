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2020-05-05T15:37
https://ria.ru/20200505/1570991124.html
В Луганске открыли памятник к пятилетию вручения боевого знамени МВД ЛНР
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570990291_0:149:3112:1900_1036x0_80_0_0_e74bc63fe9f733e5304c2c0c3f7941b5.jpg
РИА Новости

В Луганске открыли памятник к пятилетию вручения боевого знамени МВД ЛНР

15:37 05.05.2020
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© РИА НовостиУчастники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 5 мая ─ РИА Новости. Памятник в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики открыли в Луганске во вторник, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Второго мая 2015 года министерству внутренних дел председателем совета министров Луганской народной республики было вручено боевое знамя. В момент самой напряженной боевой деятельности нашей республики наше министерство и все подразделения показали себя как боевое слаженное подразделение, которое может выполнять боевые задачи по защите прав и свобод наших граждан ценой собственной жизни", - заявил на церемонии открытия памятника глава МВД ЛНР Игорь Корнет.
© РИА НовостиУчастники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
© РИА Новости
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
Министр подчеркнул, что в честь пятилетия вручения боевого знамени было принято решение открыть данный памятник.
"Боевое знамя – это прежде всего символ доблести и чести бойцов нашего подразделения. Сегодня в честь пятой годовщины вручения боевого знамени мы открываем этот памятник, как символ того, что мы чтим и будем приумножать славные традиции нашего министерства и в честь памяти наших боевых товарищей", - сказал Корнет.
© РИА НовостиУчастники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
© РИА Новости
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
В центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР уточнили, что памятник был создан по инициативе Корнета и заместителя министра культуры, спорта и молодежи (МКСМ) Александра Корниенко. Скульптор-монументалист Александр Елизаров, работавший над памятником, уточнил журналистам, что изобразил в работе знаменщика – офицера, принимающего присягу у бойца ОМОН.
"Их объединяет одна цель: стоять на защите чести, закона и граждан. И они идут вместе рука об руку и стоят на страже нашей республики Вот это я и пытался передать", - сказал Елизаров.
© РИА НовостиУчастники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
© РИА Новости
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
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Ситуация в ДНР и ЛНРИгорь КорнетМВД ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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