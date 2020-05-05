В Ереване возбудили дело после гибели мужчины и двух детей

"Утром 5 мая во дворе дома в ереванском юго-западном микрорайоне Б2 были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения и двух его детей — мальчика 2013 года и девочки 2015 года рождения <…>", — говорится в сообщении. Согласно материалам, бывшая жена и двое детей гостили у мужчины.