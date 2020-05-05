В Ереване возбудили дело после гибели мужчины и двух детей

"Утром 5 мая во дворе дома в ереванском юго-западном микрорайоне Б2 были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения и двух его детей — мальчика 2013 года и девочки 2015 года рождения <…>", — говорится в сообщении. Согласно материалам, бывшая жена и двое детей гостили у мужчины.
"По данному факту в СК возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Доведение до самоубийства". Проведены неотложные следственные действия, осмотрено место происшествия, допрошены свыше 20 человек, назначена судебно-медицинская экспертиза, выдвинут ряд версий", — заявили в пресс-службе.
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