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2020-05-06T00:18
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В Ереване возбудили дело после гибели мужчины и двух детей
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РИА Новости

В Ереване возбудили дело после гибели мужчины и двух детей

15:37 05.05.2020 (обновлено: 00:18 06.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
© Sputnik
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Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении завел дело по факту гибели во вторник на окраине Еревана мужчины и его двух малолетних детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Утром 5 мая во дворе дома в ереванском юго-западном микрорайоне Б2 были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения и двух его детей — мальчика 2013 года и девочки 2015 года рождения <…>", — говорится в сообщении. Согласно материалам, бывшая жена и двое детей гостили у мужчины.
"По данному факту в СК возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Доведение до самоубийства". Проведены неотложные следственные действия, осмотрено место происшествия, допрошены свыше 20 человек, назначена судебно-медицинская экспертиза, выдвинут ряд версий", — заявили в пресс-службе.
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