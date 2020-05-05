Адвокат объяснил правило "однократного въезда" живущих в РФ израильтян

"По прилету в Израиль все граждане будут помещены на двухнедельный карантин в одной из гостиниц Тель-Авива, а после смогут начать процесс восстановления своих прав в стране. На период пандемии Израиль сделал послабления для тех израильтян, которые потеряли статус резидента страны, так как не проживали в Израиле постоянно более пяти лет. Если раньше для возврата статуса резидента требовалось длительное ожидание и предоставление доказательств того, что центр жизненных интересов гражданина находится в Израиле, то сейчас необходимые для восстановления статуса бланки подписываются сразу по приезду в Израиль. Соответственно, человек не должен тратить время на формальности, существовавшие до пандемии, он восстановил свои социальные права и может получать медицинскую помощь", - объяснил адвокат.