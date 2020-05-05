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2020-05-05T15:38
https://ria.ru/20200505/1570991075.html
Адвокат объяснил правило "однократного въезда" живущих в РФ израильтян
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РИА Новости

Адвокат объяснил правило "однократного въезда" живущих в РФ израильтян

15:37 05.05.2020 (обновлено: 15:38 05.05.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Члены еврейской общины, имеющие гражданство России и Израиля, могут лишь один раз въехать в Израиль и вернуться обратно в условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса, заявил РИА Новости управляющий партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский", израильский адвокат Алексей Коваленко.
"По прилету в Израиль все граждане будут помещены на двухнедельный карантин в одной из гостиниц Тель-Авива, а после смогут начать процесс восстановления своих прав в стране. На период пандемии Израиль сделал послабления для тех израильтян, которые потеряли статус резидента страны, так как не проживали в Израиле постоянно более пяти лет. Если раньше для возврата статуса резидента требовалось длительное ожидание и предоставление доказательств того, что центр жизненных интересов гражданина находится в Израиле, то сейчас необходимые для восстановления статуса бланки подписываются сразу по приезду в Израиль. Соответственно, человек не должен тратить время на формальности, существовавшие до пандемии, он восстановил свои социальные права и может получать медицинскую помощь", - объяснил адвокат.
Однако он призвал учитывать следующие моменты: во-первых, обладатель израильского паспорта может спокойно въехать в Израиль и вернуться оттуда обратно в Россию. Однако во второй раз вылететь в Израиль, отметил юрист, он больше не сможет - вплоть до снятия ограничений из-за коронавируса.
"Второй немаловажный момент касается тех израильтян, которые, живя в России, успели обзавестись семьей, члены которой не являются гражданами Израиля. В этом случае покинуть РФ сможет только израильтянин без сопровождения. Возможно рассмотрение таких дел в частном порядке, но сухой закон не предполагает выезд членов семьи израильтянина. Важно помнить, что все это возможно при наличии паспорта с действующим сроком действия. В обратном случае, с учетом того, что посольства пока не принимают граждан, выезд из России по просроченному паспорту будет невозможен", - подчеркивает Коваленко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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