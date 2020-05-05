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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:35
https://ria.ru/20200505/1570991040.html
Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений в Татарстане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916979_0:132:2936:1784_1036x0_80_0_0_59acaff49d73b0d024cdd564891c3216.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений в Татарстане

15:35 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
КАЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Существующий в Татарстане ежедневный темп прироста выявленных зараженных коронавирусом в 7-8% не позволяет пока снять какие-либо ограничительные мероприятия, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
"Безусловно, снятие ограничительных мер будет зависеть от той ситуации, на которую мы выйдем 10-11 мая. Последние пять дней мы имеем темп прироста 7-8%, это темп прироста новых случаев ежедневный. Этот процент не позволяет пока снять ограничительные мероприятия в какой-либо степени", - сказала Патяшина в ходе онлайн-брифинга.
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По её информации, говорить о каком-то ослаблении ограничительных мер можно будет только тогда, когда ежедневный темп прироста новых больных будет составлять не более 4-6% в течение недели.
В целом, как уточнила Патяшина, в Татарстане разработан проект плана снятия ограничительных мер, в настоящее время ожидаются определенные рекомендации от правительства РФ, чтобы синхронизировать и откорректировать региональный план с общефедеральными рекомендациями.
По последним данным, в Татарстане за весь период зарегистрировано 1208 случаев заболевания COVID-19, трое заболевших скончались. Четыре человека в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период излечились от коронавируса в республике 164 человека.
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По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным СМС-пропуском. При этом действует строгий масочный режим. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
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