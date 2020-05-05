В Башкирию вернулись 200 вахтовиков из Якутии

УФА, 5 мая - РИА Новости. Два рейса с вахтовиками прибыли в аэропорт Уфы из Якутии, всех отправили в обсерватор на 14 дней, сообщили в правительстве Башкирии.
"Аэропорт "Уфа" 5 мая встретил два рейса SYL 9202 и SYL 9206 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 200 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. Каждый рейс перевез по 100 пассажиров. По прилету произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - сообщает правительство региона.
В уфимском аэропорту РИА Новости рассказали, что при обслуживании рейсов аэропорт принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.
"Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, воздушные суда продезинфицированы ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции", - пояснили агентству в авиагавани.
Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что в Башкирию из Чаяндинского месторождения Якутии приедут 1,8 тысяч вахтовиков.
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