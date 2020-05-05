В Башкирию вернулись 200 вахтовиков из Якутии

"Аэропорт "Уфа" 5 мая встретил два рейса SYL 9202 и SYL 9206 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 200 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. Каждый рейс перевез по 100 пассажиров. По прилету произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - сообщает правительство региона.