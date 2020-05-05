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2020-05-05T15:35
https://ria.ru/20200505/1570990975.html
Число желающих получить гражданство Израиля выросло в период коронавируса
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РИА Новости

Число желающих получить гражданство Израиля выросло в период коронавируса

15:34 05.05.2020 (обновлено: 15:35 05.05.2020)
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© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число желающих получить израильское гражданство в последние два месяца значительно выросло по сравнению с показателями прошлого года, сообщил РИА Новости управляющий партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский", израильский адвокат Алексей Зернопольский.
"В марте этого года эпидемия коронавируса поменяла планы людей по всему миру. Сначала мы приготовились к затишью и не ошиблись: около двух недель, в течение которых граждан России "готовили" к карантину, наш офис практически не получал обращений по поводу репатриации, что вполне объяснимо. Затем ситуация изменилась, и сейчас мы видим, что, несмотря на ограничения, созданные эпидемией, количество обращений за март и апрель возросло на 50% в сравнении с тем же периодом в 2019 году", - сказал адвокат.
В целом, по его словам, ежегодно прирост репатриантов составляет 30-40%. А нынешняя ситуация, отметил он, лишь увеличит этот показатель, так как прежде всего после снятия карантинных мер в израильские посольства обратятся те, кто имеет разрешение на проживание в Израиле. По закону они обязаны в течение шести месяцев после получения вида на жительство реализовать свое право на репатриацию.
"Несложно предположить, что как только евреи России выйдут из самоизоляции, очередь в израильские посольства будет расти в геометрической прогрессии. При такой загруженности посольств – сколько будет отказов в получении визы репатрианта, скольких развернут у дверей за неимением нужного пакета документов и вообще - смогут ли люди записаться на прием к консулу?" – подчеркнул юрист.
По его мнению, как только карантинные меры будут сняты, ожидается "ажиотаж, огромные очереди, неразбериха и отказы" для желающих репатриироваться евреев.
"И, открывшись на какое-то время, окно возможности может захлопнуться опять - если сбудется прогноз о второй волне пандемии. Поэтому верная тактика сейчас для всех, кто может претендовать на гражданство Израиля по закону о возвращении, - воспользоваться временем, которое высвободил для нас режим изоляции", - отметил он.
"Нужно взяться за поиск и сбор пакета документов и получить консультацию профессионала по правильному прохождению процесса репатриации. Если вы откладывали идею получения израильского гражданства до случая, когда будет возможность заняться этими хлопотами - сейчас самое время", - советует юрист.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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