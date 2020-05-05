Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:48
https://ria.ru/20200505/1570990783.html
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564663561_0:270:2624:1746_1036x0_80_0_0_98030bd0bc91d650b57241b87f9cdb62.jpg
РИА Новости

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

15:31 05.05.2020 (обновлено: 10:48 06.05.2020)
93276
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. В ходе заседания было установлено, что Россия к этому не готова. В ведомства были направлены предложения, но ситуацию исправить не успели.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме... Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС. Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов", - отметил Рошаль на заседании.
Он подчеркнул, что представителям органов власти нужно "серьезно относиться к предложениям ОНФ". А Народному фронту в свою очередь нужно жестче следить за исполнением своих рекомендаций.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1981335525
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЛеонид Рошаль
Популярные комментарии
Ну наконец то здравый возглас из верхов раздался, правда "глас вопиющего в пустыне". Народ все эти 20 лет вопит об уничтожении медицины, но разве кто то слушает народ?
5 мая, 15:40
Александр Невский
12301202
Надо не смущаясь называть вещи своими именами. Медицина и здравоохранение - это далеко не одно и то же. Если жизнь в стране и в мире спокойная, размеренная, то достаточно медицины - поликлиники, больницы, госпитали, станции скорой помощи. Но если наступают чрезвычайные обстоятельства национального или мирового масштаба, то нужна СИСТЕМА здравоохранения. Первый вариант - то, что во всех "цивилизованных" странах - медицина - показавший себя не способным обеспечить здоровье народа в сложных условиях ЧС. Второй вариант - система здравоохранения, созданная в СССР. Вот эту-то эффективнейшую систему наши либералы и вознамерились уничтожить, заменив её медициной, т.е. медицинскими услугами.
5 мая, 16:35
Владимир Белогорский
11520101
Рекомендуем
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов объяснил отказ от раздачи "вертолетных денег" в кризис
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния