Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

"Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме... Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС. Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов", - отметил Рошаль на заседании.