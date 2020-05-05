Моралес рассказал об ошибках на президентском посту

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что было ошибкой приглашать Организацию американских государств (ОАГ) выступить в качестве наблюдателя на президентских выборах в октябре прошлого года, потому что она настаивала на мошенничестве, которого не было.

В ноябре прошлого года ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.

"Было ошибкой приглашать ОАГ. Но на мне лежала ответственность не допустить никаких смертей", - сказал Моралес в интервью радио Sputnik

При этом экс-глава Боливии с уверенностью заявил, что никакого мошенничества на выборах не было.

"Я могу заверить, что не было никакого мошенничества. ОАГ выявила нарушения в 226 избирательных пунктах. В этом случае, согласно боливийскому законодательству, в этих пунктах должно было быть проведено новое голосование. В Боливии насчитывается более 300 тысяч избирательных пунктов, 226 - это 0,05% избирателей. Если суммировать все голоса, мы бы победили в первом туре. История с мошенничеством была выдумана, чтобы совершить государственный переворот", - заявил Моралес.

По словам экс-президента, он принял решение подать в отставку, "чтобы избежать смертей и ранений людей, чтобы фашистские и расистские группировки не сжигали дома представителей властей, министров, членов парламента и наших родственников".

"До моей отставки было только две смерти, но ни одной от огнестрельного ранения. Я всегда говорил полиции и вооруженным силам, что они должны беречь народ...Я подал в отставку, чтобы избежать столкновений. Но тем не менее, на следующий день уже были смертельные случаи. Через неделю было уже 20 погибших", - добавил Моралес.

Моралес признался, что не знает, допустил ли он ошибку в своих действиях, и выразил надежду, что "история рассудит".