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2020-05-05T15:28
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Моралес рассказал об ошибках на президентском посту
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РИА Новости

Моралес рассказал об ошибках на президентском посту

15:28 05.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что было ошибкой приглашать Организацию американских государств (ОАГ) выступить в качестве наблюдателя на президентских выборах в октябре прошлого года, потому что она настаивала на мошенничестве, которого не было.
В ноябре прошлого года ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
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"Было ошибкой приглашать ОАГ. Но на мне лежала ответственность не допустить никаких смертей", - сказал Моралес в интервью радио Sputnik.
При этом экс-глава Боливии с уверенностью заявил, что никакого мошенничества на выборах не было.
"Я могу заверить, что не было никакого мошенничества. ОАГ выявила нарушения в 226 избирательных пунктах. В этом случае, согласно боливийскому законодательству, в этих пунктах должно было быть проведено новое голосование. В Боливии насчитывается более 300 тысяч избирательных пунктов, 226 - это 0,05% избирателей. Если суммировать все голоса, мы бы победили в первом туре. История с мошенничеством была выдумана, чтобы совершить государственный переворот", - заявил Моралес.
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По словам экс-президента, он принял решение подать в отставку, "чтобы избежать смертей и ранений людей, чтобы фашистские и расистские группировки не сжигали дома представителей властей, министров, членов парламента и наших родственников".
"До моей отставки было только две смерти, но ни одной от огнестрельного ранения. Я всегда говорил полиции и вооруженным силам, что они должны беречь народ...Я подал в отставку, чтобы избежать столкновений. Но тем не менее, на следующий день уже были смертельные случаи. Через неделю было уже 20 погибших", - добавил Моралес.
Моралес признался, что не знает, допустил ли он ошибку в своих действиях, и выразил надежду, что "история рассудит".
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".
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Организация американских государствЭво МоралесАргентинаБоливияВ мире
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