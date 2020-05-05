Моралес назвал применяемые в Боливии из-за COVID-19 меры репрессивными

"В Боливии две пандемии: с одной стороны, коронавирус, который убивает болезнями, и, с другой стороны, диктатура, которая убивает нас голодом. Эта пандемия (COVID-19) парализует сферу производства, а диктаторская власть с ее коррупцией и кумовством парализует государственные компании. Четыре месяца назад они остановили работу завода в городе Кочабамба, из-за чего он потерял 30 миллионов долларов прибыли и рынок с Бразилией. Мы в плохой экономической ситуации", - добавил экс-президент.