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2020-05-05T15:25
https://ria.ru/20200505/1570990509.html
Моралес назвал применяемые в Боливии из-за COVID-19 меры репрессивными
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РИА Новости

Моралес назвал применяемые в Боливии из-за COVID-19 меры репрессивными

15:25 05.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эво Моралес
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил сожаление по поводу кризиса в стране, назвав репрессивными меры, применяемые действующим правительством на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

"Это единственная страна (Боливия – ред.), где борьба с пандемией ведется с помощью (слезоточивых – ред.) газов, винтовок и танков. Репрессии, вымогательство и аресты продолжаются", - заявил Моралес, который в настоящее время находится в Аргентине, в интервью радио Sputnik.

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По мнению экс-лидера страны, нынешнее правительство Боливии во главе с и.о. президента Жанин Аньес живет по двойным стандартам, поскольку несколько дней назад стало известно, что дочери исполняющего обязанности президента нарушили карантинные меры.
"Для властей и их семей по-прежнему есть туризм и празднование дней рождений, пока у простых людей нет даже еды", - сказал Моралес.
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"В Боливии две пандемии: с одной стороны, коронавирус, который убивает болезнями, и, с другой стороны, диктатура, которая убивает нас голодом. Эта пандемия (COVID-19) парализует сферу производства, а диктаторская власть с ее коррупцией и кумовством парализует государственные компании. Четыре месяца назад они остановили работу завода в городе Кочабамба, из-за чего он потерял 30 миллионов долларов прибыли и рынок с Бразилией. Мы в плохой экономической ситуации", - добавил экс-президент.
По мнению Моралеса, для эффективной борьбы с коронавирусом и улучшения экономической ситуации Боливии необходима власть, у которой есть авторитет перед народом, которая была демократически избрана на выборах.
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