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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:38
https://ria.ru/20200505/1570990471.html
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

15:24 05.05.2020 (обновлено: 17:38 05.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
По его словам, эффективное тестирование дало возможность вовремя выявлять пациентов с легкой формой и в целом контролировать течение заболевания.
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При этом, отметил специалист, легкие или бессимптомные больные составляют 70-80 процентов от всех случаев заражения и их своевременная изоляция позволяет значительно снизить распространение инфекции.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
В России провели более 4,4 миллиона тестов на COVID-19. Коронавирус выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них выздоровели, 1451 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
У нас смертность поменьше потому, что мы отстаём на три недели от Европы и США. Люди недавно заразились, смерть ещё не пришла.
5 мая, 16:04
Руслан Тлеуж
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Ну если бессимптомных 70%, а тестируют таких только как контактировавших с явными больными, значит можно говорить что и все население в крупных городах болеет или переболело бессимптомно. Точный показатель можно получить только если проверять всех подряд на вирус и антитела, или на крайний случай делать статистическую выборку в разных районах города
5 мая, 15:32
АКАндрей К
4731003
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