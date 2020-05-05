Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф

По его словам, эффективное тестирование дало возможность вовремя выявлять пациентов с легкой формой и в целом контролировать течение заболевания.

При этом, отметил специалист, легкие или бессимптомные больные составляют 70-80 процентов от всех случаев заражения и их своевременная изоляция позволяет значительно снизить распространение инфекции.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.

В России провели более 4,4 миллиона тестов на COVID-19. Коронавирус выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них выздоровели, 1451 умерли.