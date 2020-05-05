Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
По его словам, эффективное тестирование дало возможность вовремя выявлять пациентов с легкой формой и в целом контролировать течение заболевания.
При этом, отметил специалист, легкие или бессимптомные больные составляют 70-80 процентов от всех случаев заражения и их своевременная изоляция позволяет значительно снизить распространение инфекции.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
В России провели более 4,4 миллиона тестов на COVID-19. Коронавирус выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них выздоровели, 1451 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.