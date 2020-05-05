Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:23
https://ria.ru/20200505/1570990172.html
В Нидерландах число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570990243_0:80:3113:1831_1036x0_80_0_0_3c4b3eb27ba78e9a15caa8e6ca60a29d.jpg
РИА Новости

В Нидерландах число случаев коронавируса превысило 41 тысячу

15:16 05.05.2020 (обновлено: 15:23 05.05.2020)
392
© REUTERS / Piroschka van de WouwМедицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
Медицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Медицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах превысило 41 тысячу, скончались более 5,1 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 087 человек, за последние сутки было выявлено 317 новых случаев заражения.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По данным института, в стране в общей сложности зафиксировали 5 168 случаев смертельных исходов из-за коронавируса, за последние 24 часа скончались 86 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
300100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНидерландыВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи
Эво Моралес
Моралес назвал применяемые в Боливии из-за COVID-19 меры репрессивными
Каски рабочих
СМИ сообщили о гибели более 40 шахтеров в Либерии
Волонтеры в защитных костюмах в Пакистане
В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Больничная палата
В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек
Александр Лукашенко
Лукашенко похвалил белорусов за меры предосторожности из-за COVID-19
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине директор больницы объявил голодовку
Машина скорой помощи в Великобритании
В Британии отметили снижение общего числа умерших от COVID-19
Нидерланды
В Нидерландах могут открыть кинотеатры, рестораны и концертные залы
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Моралес рассказал об ошибках на президентском посту
Подросток за компьютером
На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей
Пациент в машине скорой помощи в США
В США за сутки выявили 22,3 тысячи случаев коронавируса
Скорая помощь
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния