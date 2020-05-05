В Нидерландах число случаев коронавируса превысило 41 тысячу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах превысило 41 тысячу, скончались более 5,1 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 087 человек, за последние сутки было выявлено 317 новых случаев заражения.
По данным института, в стране в общей сложности зафиксировали 5 168 случаев смертельных исходов из-за коронавируса, за последние 24 часа скончались 86 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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