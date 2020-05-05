Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

По словам авторов работы, 47D11 нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку. Отмечается, что новое антитело побеждало не только SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), но и родственный ему SARS-CoV. При этом по принципу действия оно похоже на белки, которые вырабатываются иммунными клетками человека.