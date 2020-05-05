Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, способное победить COVID-19 в лабораторных условиях. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
По словам авторов работы, 47D11 нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку. Отмечается, что новое антитело побеждало не только SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), но и родственный ему SARS-CoV. При этом по принципу действия оно похоже на белки, которые вырабатываются иммунными клетками человека.
Во время экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. После положительных результатов ученые решили отредактировать антитело для создания подходящей для человека версии.
Пока применение этого антитела в медицине невозможно, разработке еще предстоит пройти ряд испытаний.
Пандемия COVID-19
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,43 миллиона человек, как минимум 240 тысяч из них скончались. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
В 85 российских регионах выявили 155 370 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 1451 человек умер, свыше 19 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.