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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:07
https://ria.ru/20200505/1570990072.html
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

15:14 05.05.2020 (обновлено: 17:07 05.05.2020)
100365
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, способное победить COVID-19 в лабораторных условиях. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
По словам авторов работы, 47D11 нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку. Отмечается, что новое антитело побеждало не только SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), но и родственный ему SARS-CoV. При этом по принципу действия оно похоже на белки, которые вырабатываются иммунными клетками человека.
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Во время экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. После положительных результатов ученые решили отредактировать антитело для создания подходящей для человека версии.
Пока применение этого антитела в медицине невозможно, разработке еще предстоит пройти ряд испытаний.
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В 85 российских регионах выявили 155 370 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 1451 человек умер, свыше 19 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияНидерландыВ мире
Популярные комментарии
А что наши теле доктора когда начнут работать или болтать не мешки ворочать,что мы не слышим наших вирусологов или как всегда денег нет но вы держитесь ,это уже стало девизом системы.
5 мая, 16:18
Cт Прапор СССР
77035178
Так и пишите, что для мышей! Одни сплошные фейки. Совсем нет содержательных статей.
5 мая, 16:46
К Константин Сте-к.
63611015
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