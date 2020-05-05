В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Московской области в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.
"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки", - говорится в сообщении.
Жителям напомнили, что в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок. За нарушение правила граждане могут получить штраф 4 тысячи рублей.
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