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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:12
https://ria.ru/20200505/1570989960.html
В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570987850_0:0:3378:1901_1036x0_80_0_0_05af754d694a9d2ba2576079572e6186.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей

15:12 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Московской области в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.
"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки", - говорится в сообщении.
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Жителям напомнили, что в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок. За нарушение правила граждане могут получить штраф 4 тысячи рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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