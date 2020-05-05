В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Жителям напомнили, что в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок. За нарушение правила граждане могут получить штраф 4 тысячи рублей.