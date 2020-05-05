Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T15:08
https://ria.ru/20200505/1570989909.html
СМИ сообщили о гибели более 40 шахтеров в Либерии
https://cdn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:0:3389:1907_1036x0_80_0_0_5fb949a28fe58f7309a41dcc5afb8ba7.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о гибели более 40 шахтеров в Либерии

15:08 05.05.2020
201
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. По меньшей мере 45 шахтеров погибли в результате оползней в городах Массакпа и Бамгома на северо-западе Либерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник среди участников спасательной операции.
По словам источника, спасатели извлекли 45 тел на двух рудниках. Он добавил, что погибшие занимались незаконной добычей.
001502
ЛиберияВ мире
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Полицейский
В Краснодаре произошла массовая драка
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Мужчина моет руки
Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Медицинская маска
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Подкаст Это надолго: может ли карантин испортить детский иммунитет
Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет
Депутат бундестага ФРГ Александер Ной
Александер Ной: Красная Армия спасла немцев от ядерной бомбардировки
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Моралес рассказал об ошибках на президентском посту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния