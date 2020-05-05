СМИ сообщили о гибели более 40 шахтеров в Либерии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. По меньшей мере 45 шахтеров погибли в результате оползней в городах Массакпа и Бамгома на северо-западе Либерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник среди участников спасательной операции.
По словам источника, спасатели извлекли 45 тел на двух рудниках. Он добавил, что погибшие занимались незаконной добычей.
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