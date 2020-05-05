Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Госпитализация в Подмосковье по-прежнему остаётся высокой, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва, который провел совещание по борьбе с коронавирусом.
"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... госпитализация в Подмосковье пока что остаётся высокой", - говорится в сообщении.
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