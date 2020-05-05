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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:07
https://ria.ru/20200505/1570989802.html
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710696_0:186:3310:2048_1036x0_80_0_0_b09793f5ff935df504087ace6a3ddd03.jpg
РИА Новости

Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой

15:07 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Госпитализация в Подмосковье по-прежнему остаётся высокой, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва, который провел совещание по борьбе с коронавирусом.
"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... госпитализация в Подмосковье пока что остаётся высокой", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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