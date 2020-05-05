ДНР квалифицировала как теракт ранение четырех жителей при обстреле

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, при котором пострадали четыре человека, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела запада Донецка со стороны украинских силовиков в понедельник, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
"В отношении комбригов Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по факту ранения четырех человек в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" в отношении командира 28 отдельной механизированной бригады ВС Украины и его подчиненных, отметили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения