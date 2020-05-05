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2020-05-05T15:05
https://ria.ru/20200505/1570989709.html
ДНР квалифицировала как теракт ранение четырех жителей при обстреле
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РИА Новости

ДНР квалифицировала как теракт ранение четырех жителей при обстреле

15:05 05.05.2020
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© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, при котором пострадали четыре человека, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела запада Донецка со стороны украинских силовиков в понедельник, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
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5 мая, 15:03
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"В отношении комбригов Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по факту ранения четырех человек в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" в отношении командира 28 отдельной механизированной бригады ВС Украины и его подчиненных, отметили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1520001
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФДонецк (Донецкая область)В мире
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