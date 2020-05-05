Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:53
https://ria.ru/20200505/1570989256.html
Эксперт оценил риск для сделок с имуществом через портал госуслуг
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/29/1562442981_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_45106fcf997ed3864cae810abdf56cf2.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил риск для сделок с имуществом через портал госуслуг

14:53 05.05.2020
919
© РИА Новости / Алексей СухоруковКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сделки, связанные с куплей-продажей имущества или с вступлением в наследство, пока не стоит разрешать через портал госуслуг в рамках новой инициативы Минкомсвязи РФ, поскольку они несут высокие риски для россиян, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Минкомсвязь РФ предложила в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал госуслуг с использованием неквалифицированной электронной подписи. Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента. Предполагается, что воспользоваться новым сервисом можно будет, в частности, при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий. Их список определит Минкомсвязь.
Москва во время режима самоизоляции жителей
9 апреля, 14:39Распространение нового коронавируса
Жизнь без МФЦ: как получать госуслуги во время самоизоляции
По словам Лифшица, возможность совершать ряд сделок через портал госуслуг уже стоит в планах по цифровизации независимо от пандемии коронавируса. "В планах цифровизации есть создание суперсервисов, и какие-то проекты самое время форсировать, пока люди на самоизоляциии и могут этим воспользоваться", - сказал он.
"Я бы, наверное, начинал с безопасных сервисов, которые не могут отразиться на имуществе. В первую очередь, ни в коем случае туда не вписывал бы сделки купли-продажи имущества, реальные вещи, связанные с наследством", - подчеркнул эксперт.
"Я бы занялся безобидными сервисами - какую-то отчетность дать, например, в налоговую, что безобидно с точки зрения потери имущества и несет лишь какие-то риски потери персональных данных. Причем и риски потери персональных данных, при правильной архитектуре сервиса, минимальны", - добавил Лифшиц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1810005
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАгентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Госдума РФТехнологии
Рекомендуем
Москва
Московские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал вручение NYT  Пулитцеровской премии
Логотип Zoom APP
Эксперт оценил сообщения о создании российского аналога Zoom
Самолет авиакомпании Finnair
Finnair отменила рейсы в Россию в мае и июне
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе
Медицинская маска
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Магазин одежды
В России продажи одежды рухнули на 90%
Больничная палата
В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Адвокат объяснил правило "однократного въезда" живущих в РФ израильтян
Сбор чая в Сочи
Секреты бессмертия. Что делает чай таким полезным
Полицейский
В Краснодаре произошла массовая драка
Китайский юань
Китай на пороге введения суверенной кибервалюты
Подросток за компьютером
На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния