Московские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

"По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе до конца дня ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Уточняется, что Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - добавил он.