Московские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе до конца дня ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.
"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций", - отметил заммэра.
Уточняется, что Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - добавил он.