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2020-05-06T00:15
https://ria.ru/20200505/1570989048.html
СМИ: бывший председатель КС Молдавии попросил аннулировать его отставку
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РИА Новости

СМИ: бывший председатель КС Молдавии попросил аннулировать его отставку

14:47 05.05.2020 (обновлено: 00:15 06.05.2020)
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© SputnikПредседатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан
Председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан
© Sputnik
Председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Бывший председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан зарегистрировал прошение об аннулировании своей отставки с поста главы КС, сообщает телеканал TV8.

Отправленный в отставку председатель Конституционного суда Владимир Цуркан зарегистрировал в секретариате судебного органа прошение об аннулировании решения о своей отставке и решения о назначении на пост главы КС Домники Маноле", — сообщает телеканал.

Цуркан настаивает на отмене двух решений от 23 апреля: о своей отставке с поста председателя КС и о назначении главой судебного органа Домники Маноле. Его заявление будет рассмотрено в течение 15 дней.
Глава Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан был смещен с занимаемой должности 23 апреля, коллеги выдвинули ему вотум недоверия. Цуркан был назначен главой КС в августе прошлого года. Его назначение было связно со скандалом, поскольку возглавлявшая тогда правительство Майя Санду выразила сомнение в беспристрастности Цуркана, ранее входившего в ряды партии социалистов. Судья КС Домника Маноле обратилась к коллегам с просьбой пересмотреть решение о назначении Цуркана, но получила отказ, поскольку ее обращение было признано необоснованным.
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