СМИ: бывший председатель КС Молдавии попросил аннулировать его отставку

Отправленный в отставку председатель Конституционного суда Владимир Цуркан зарегистрировал в секретариате судебного органа прошение об аннулировании решения о своей отставке и решения о назначении на пост главы КС Домники Маноле", — сообщает телеканал.
Цуркан настаивает на отмене двух решений от 23 апреля: о своей отставке с поста председателя КС и о назначении главой судебного органа Домники Маноле. Его заявление будет рассмотрено в течение 15 дней.
Глава Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан был смещен с занимаемой должности 23 апреля, коллеги выдвинули ему вотум недоверия. Цуркан был назначен главой КС в августе прошлого года. Его назначение было связно со скандалом, поскольку возглавлявшая тогда правительство Майя Санду выразила сомнение в беспристрастности Цуркана, ранее входившего в ряды партии социалистов. Судья КС Домника Маноле обратилась к коллегам с просьбой пересмотреть решение о назначении Цуркана, но получила отказ, поскольку ее обращение было признано необоснованным.