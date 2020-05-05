СМИ: бывший председатель КС Молдавии попросил аннулировать его отставку

Отправленный в отставку председатель Конституционного суда Владимир Цуркан зарегистрировал в секретариате судебного органа прошение об аннулировании решения о своей отставке и решения о назначении на пост главы КС Домники Маноле", — сообщает телеканал.

Цуркан настаивает на отмене двух решений от 23 апреля: о своей отставке с поста председателя КС и о назначении главой судебного органа Домники Маноле. Его заявление будет рассмотрено в течение 15 дней.