В Татарстане не смогли в 196 случаях найти источник заражения COVID-19

КАЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Источник заражения коронавирусом в Татарстане не установлен в 196 случаях, это каждый шестой заболевший, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

"На сегодня у нас в Республике Татарстан зарегистрировано 1208 случаев. Это достаточно большая цифра… 196 случаев – это путь заражения не установлен, когда мы не можем найти источник заболевания. Вероятно, это и есть (последствия) нарушения режима самоизоляции, поход в места общественного назначения", - сказала Патяшина в ходе онлайн-брифинга.

При этом она подчеркнула, что три недели назад в Татарстане было всего три таких случая.

По информации Патяшиной, завозных случаев заболевания в республике 185, это 15% от общего числа. "827 граждан заразились контактным путём, 653 из них – это внутрисемейное заражение… это значит, что меры личной профилактики в семье не всегда соблюдаются", - отметила она.

Также, по её словам, часто не соблюдаются меры личной профилактики, игнорируется ношение масок, не соблюдается запрет на массовые собрания в трудовых коллективах – зарегистрировано 174 случая заболевания или 21% от общего числа заболевших. Согласно статистике, дети составляют 11% среди зарегистрированных случаев, почти всегда у них бессимптомное течение заболевания, лица старше 65 лет составляют 13% заболевших, пневмония у них отмечается значительно чаще, чем у представителей других возрастов.

Патяшина уточнила, что в настоящее время на изоляции в Татарстане находятся 7647 человек, из них вернулись из-за рубежа 252 человека, 1760 человек – контактные с больными, 5635 человек – это лица, приехавшие из других субъектов РФ.

По последним данным, в Татарстане за весь период зарегистрировано 1208 случаев заболевания COVID-19, трое заболевших скончались. Четыре человека в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период излечившихся от коронавируса в республике 164 человека.