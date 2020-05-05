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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:43
https://ria.ru/20200505/1570988945.html
В Татарстане не смогли в 196 случаях найти источник заражения COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151995_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_8e265961e79556145f81924265bf757c.jpg
РИА Новости

В Татарстане не смогли в 196 случаях найти источник заражения COVID-19

14:43 05.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Источник заражения коронавирусом в Татарстане не установлен в 196 случаях, это каждый шестой заболевший, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
"На сегодня у нас в Республике Татарстан зарегистрировано 1208 случаев. Это достаточно большая цифра… 196 случаев – это путь заражения не установлен, когда мы не можем найти источник заболевания. Вероятно, это и есть (последствия) нарушения режима самоизоляции, поход в места общественного назначения", - сказала Патяшина в ходе онлайн-брифинга.
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При этом она подчеркнула, что три недели назад в Татарстане было всего три таких случая.
По информации Патяшиной, завозных случаев заболевания в республике 185, это 15% от общего числа. "827 граждан заразились контактным путём, 653 из них – это внутрисемейное заражение… это значит, что меры личной профилактики в семье не всегда соблюдаются", - отметила она.
Также, по её словам, часто не соблюдаются меры личной профилактики, игнорируется ношение масок, не соблюдается запрет на массовые собрания в трудовых коллективах – зарегистрировано 174 случая заболевания или 21% от общего числа заболевших. Согласно статистике, дети составляют 11% среди зарегистрированных случаев, почти всегда у них бессимптомное течение заболевания, лица старше 65 лет составляют 13% заболевших, пневмония у них отмечается значительно чаще, чем у представителей других возрастов.
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Патяшина уточнила, что в настоящее время на изоляции в Татарстане находятся 7647 человек, из них вернулись из-за рубежа 252 человека, 1760 человек – контактные с больными, 5635 человек – это лица, приехавшие из других субъектов РФ.
По последним данным, в Татарстане за весь период зарегистрировано 1208 случаев заболевания COVID-19, трое заболевших скончались. Четыре человека в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период излечившихся от коронавируса в республике 164 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)
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