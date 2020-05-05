В Турции основные предприятия возобновят работу с 11 мая

АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Все основные промышленные предприятия Турции возобновят работу с 11 мая, заявил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил накануне о плане поэтапного возвращения страны к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Как сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции, Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 1614 - это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч.
"Начиная с 11 мая все основные предприятия возобновят работу", - заявил Варанк, выступая в Анкаре.
Он добавил, что 16,9 тысячи компаний продолжали работу в время комендантского часа, который несколько раз объявлялся в Турции в апреле и мае в связи с пандемией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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