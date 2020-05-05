В Турции основные предприятия возобновят работу с 11 мая

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил накануне о плане поэтапного возвращения страны к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Как сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции, Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 1614 - это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч.

Он добавил, что 16,9 тысячи компаний продолжали работу в время комендантского часа, который несколько раз объявлялся в Турции в апреле и мае в связи с пандемией.