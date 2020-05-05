В Румынии число случаев коронавируса выросло на 325

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

"На сегодня в Румынии подтверждено 13837 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 827 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.