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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:40
https://ria.ru/20200505/1570988807.html
В Румынии число случаев коронавируса выросло на 325
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_5649fc3bc7fcd09e0aa174ff6f942848.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев коронавируса выросло на 325

14:40 05.05.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 325, до 13837, всего с начала пандемии умерли 827 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 13512 случаях заражения, 803 пациента скончались.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 13837 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 827 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 5454 пациента вылечились и были выписаны из больниц.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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