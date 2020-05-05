В Британии отметили снижение общего числа умерших от COVID-19

ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости. Общее количество умерших за неделю в Великобритании снизилось впервые с 20 марта, что подтверждает утверждения правительства о том, что пик заболеваемости коронавирусом пройден, свидетельствуют опубликованные во вторник данные бюро национальной статистики.
За неделю 18-24 апреля в Англии и Уэльсе были зарегистрированы 21 тысяча 997 смертей – на 354 меньше, чем за предшествующую неделю, 11-17 апреля, несмотря на рост смертей в домах престарелых. Количество умерших в больницах снизилось еще заметнее: до 8 тысяч 243 против 9 тысяч 434 за предыдущую неделю.
При этом на фоне эпидемии коронавируса снизившийся показатель общей смертности в неделю до 24 апреля на 11,5 тысяч выше, чем средний пятилетний показатель недельной смертности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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