Зеленский: карантин по коронавирусу помог избежать страшных сценариев

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря карантину по коронавирусу в стране удалось избежать страшных сценариев заболеваемости, наблюдается позитивная тенденция.
По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12697, 316 человек скончались, 1875 выздоровели.
"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось избежать самых страшных сценариев. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина", - цитирует Зеленского во вторник пресс-служба его офиса.
По его словам, очень важным является соблюдение ограничительных мер в последние дни карантина.
Вместе с тем офис президента со ссылкой на минздрав Украины сообщил, что в стране фиксируется увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения коронавируса.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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