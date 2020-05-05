Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:39
https://ria.ru/20200505/1570988742.html
Зеленский: карантин по коронавирусу помог избежать страшных сценариев
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570831806_0:93:2893:1720_1036x0_80_0_0_762d8e62ae9f1978d38b7480cb0c4202.jpg
РИА Новости

Зеленский: карантин по коронавирусу помог избежать страшных сценариев

14:39 05.05.2020
681
© AFP 2020 / Sergei SupinskyСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Ситуация в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря карантину по коронавирусу в стране удалось избежать страшных сценариев заболеваемости, наблюдается позитивная тенденция.
По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12697, 316 человек скончались, 1875 выздоровели.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось избежать самых страшных сценариев. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина", - цитирует Зеленского во вторник пресс-служба его офиса.
По его словам, очень важным является соблюдение ограничительных мер в последние дни карантина.
Вместе с тем офис президента со ссылкой на минздрав Украины сообщил, что в стране фиксируется увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения коронавируса.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
371105
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
Эксперты рассказали, как будут выглядеть перелеты после пандемии
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В Госдуме заявили о попытках демонизации России властями Праги-6
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Среди украинских пограничников выявили 18 заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине директор больницы объявил голодовку
Машина скорой помощи в Великобритании
В Британии отметили снижение общего числа умерших от COVID-19
Участники акции предпринимателей под лозунгом Нет двойным стандартам у здания Одесской облгосадминистрации
В Одесской области демонтировали памятник Котовскому
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев коронавируса выросло на 325
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана выделил ветеранам ВОВ почти по 600 долларов
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Подросток за компьютером
На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников
Москва
Московские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Татарстане не смогли в 196 случаях найти источник заражения COVID-19
Турция
В Турции основные предприятия возобновят работу с 11 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния