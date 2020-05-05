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75 лет Великой Победы
2020-05-05T14:36
https://ria.ru/20200505/1570988691.html
К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились около 700 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570857288_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8624a97dce3f9bf8dbff26c38e6e6a52.jpg
РИА Новости

К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились около 700 тысяч человек

14:36 05.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖительница Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Порядка 700 тысяч россиян уже заявили об участии в "Бессмертном полку" онлайн, рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева.
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. 9 мая фотографии появятся более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".
Участники акции Бессмертный полк в Москве
30 апреля, 12:3575 лет Великой Победы
Трансляции "Бессмертного полка" начнутся примерно в 11 утра 9 мая
"Сейчас "Волонтеры Победы", активисты "Бессмертного полка России", "Поисковое движение России" ведут активно модерацию. И уже на сегодняшний день порядка 700 тысяч наших граждан готовы принять участие в этом шествии", - сказала на заседании центрального штаба ОНФ Цунаева, которая также является ответственным секретарем "Поискового движения России".
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75 лет Великой ПобедыРоссияЕлена ЦунаеваОбщероссийский народный фронтОбщество
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