К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились около 700 тысяч человек

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Порядка 700 тысяч россиян уже заявили об участии в "Бессмертном полку" онлайн, рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева.
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. 9 мая фотографии появятся более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".
"Сейчас "Волонтеры Победы", активисты "Бессмертного полка России", "Поисковое движение России" ведут активно модерацию. И уже на сегодняшний день порядка 700 тысяч наших граждан готовы принять участие в этом шествии", - сказала на заседании центрального штаба ОНФ Цунаева, которая также является ответственным секретарем "Поискового движения России".