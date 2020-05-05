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2020-05-05T15:34
https://ria.ru/20200505/1570988566.html
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
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РИА Новости

Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

14:33 05.05.2020 (обновлено: 15:34 05.05.2020)
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.
Новая норма вступила в силу с 5 мая. Теперь в России нельзя торговать спиртными напитками в небольших заведениях, находящихся в домах и на прилегающей к ним территории.
"Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей.
Страстью всяк толпа ведома.
Видимы невидимы.
Доминошников у дома
Скоро не увидим мы", — отметил Шнуров.
Также певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше".
Согласно закону торговля алкогольной продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.
Магазин разливных напитков
5 мая, 14:09
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19630451399
КультураРоссияШоу-бизнесШнур (Сергей Шнуров)Общество
Популярные комментарии
Кто такой Шнуров? Почему матершинника и алкаша решили сделать политической фигурой? Сделайте страну вначале процветающей и растущей, как США, а потом назначайте в президенты бывших певцов и актеров. Я не воспринимаю его кроме как певца матерных песен, не готов слышать его мнения по поводу государственного устройства
5 мая, 14:52
Indigo City
91610147
Как США нам не надо. А Шнуров на политической арене действительно лишний.
5 мая, 16:03
Андрей Романов
7401006
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