Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Музыкант Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.

Новая норма вступила в силу с 5 мая. Теперь в России нельзя торговать спиртными напитками в небольших заведениях, находящихся в домах и на прилегающей к ним территории.

"Нет, я не скажу, что плохо,

Что их выгнали взашей.

Подошла к концу эпоха

Стаек местных алкашей.

Страстью всяк толпа ведома.

Видимы невидимы.

Доминошников у дома

Скоро не увидим мы", — отметил Шнуров.

Также певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше".