Москвичей предупредили о грозе с сильными порывами ветра

"С 13.00 до 24.00 5 мая в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.

В связи с ожидаемой плохой погодой спасатели рекомендуют не находиться у водоемов, рыбачить, а также купаться. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомашины наследует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.