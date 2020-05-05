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2020-05-05T14:32
https://ria.ru/20200505/1570988509.html
Москвичей предупредили о грозе с сильными порывами ветра
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РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе с сильными порывами ветра

14:32 05.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гроза с порывами ветра до 21 метра в секунду ожидается в ближайшие часы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"С 13.00 до 24.00 5 мая в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.
В связи с ожидаемой плохой погодой спасатели рекомендуют не находиться у водоемов, рыбачить, а также купаться. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомашины наследует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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