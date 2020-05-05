Москвичей предупредили о грозе с сильными порывами ветра

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гроза с порывами ветра до 21 метра в секунду ожидается в ближайшие часы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"С 13.00 до 24.00 5 мая в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.
В связи с ожидаемой плохой погодой спасатели рекомендуют не находиться у водоемов, рыбачить, а также купаться. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомашины наследует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
4 мая, 06:03В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на 9 Мая