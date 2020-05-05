Глава ФЕОР рассказал об умерших членах еврейской общины с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России ( Президент Федерации еврейских общин России ( ФЕОР ) раввин Александр Борода заявил, что за последние три недели скончались 10 членов еврейской общины с симптомами коронавируса, всего болезнь унесла жизни 16 человек.

"Сейчас мы можем сказать, что за последние три недели еще 10 евреев стали жертвами осложнений от вируса COVID-19. Их всех похоронили согласно еврейскому закону. Потеря каждого человека – это величайшая трагедия. Мы все молимся о скорейшем избавлении человечества от этой напасти, уносящей ежедневно в нашей стране десятки жизней", - приводит слова Бороды его пресс-служба.

Он сообщил, что 12 членов московской еврейской общины остаются госпитализированными, а 25 проходят лечение на дому. Раввин призвал верующих быть осторожными и бдительными.

"Очевидно, что это серьезная угроза. Но при ответственном подходе каждого человека к своей жизни и к здоровью окружающих мы можем реально снизить распространение вируса, уже не может оставаться сомнений в том, что принимаемые государством меры не являются излишними, но обязательными и жизненно необходимыми", - сказал он.