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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:30
https://ria.ru/20200505/1570988473.html
Глава ФЕОР рассказал об умерших членах еврейской общины с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_2e2245df2c7ccad19b501cd6f54b92b3.jpg
РИА Новости

Глава ФЕОР рассказал об умерших членах еврейской общины с коронавирусом

14:30 05.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода
Александр Борода
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Александр Борода. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что за последние три недели скончались 10 членов еврейской общины с симптомами коронавируса, всего болезнь унесла жизни 16 человек.
"Сейчас мы можем сказать, что за последние три недели еще 10 евреев стали жертвами осложнений от вируса COVID-19. Их всех похоронили согласно еврейскому закону. Потеря каждого человека – это величайшая трагедия. Мы все молимся о скорейшем избавлении человечества от этой напасти, уносящей ежедневно в нашей стране десятки жизней", - приводит слова Бороды его пресс-служба.
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Он сообщил, что 12 членов московской еврейской общины остаются госпитализированными, а 25 проходят лечение на дому. Раввин призвал верующих быть осторожными и бдительными.
"Очевидно, что это серьезная угроза. Но при ответственном подходе каждого человека к своей жизни и к здоровью окружающих мы можем реально снизить распространение вируса, уже не может оставаться сомнений в том, что принимаемые государством меры не являются излишними, но обязательными и жизненно необходимыми", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаЗдоровье - Общество
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