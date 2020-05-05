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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:28
https://ria.ru/20200505/1570988364.html
Среди украинских пограничников выявили 18 заразившихся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

Среди украинских пограничников выявили 18 заразившихся коронавирусом

14:28 05.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать заболевших с коронавирусной инфекцией зафиксировали в государственной пограничной службе Украины, четыре человека уже выздоровели, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-центр Госпогранслужбы сообщал, что 11 представителей ведомства заразились коронавирусом, еще почти 300 пограничников находятся под контролем медиков.
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"Всего зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди военнослужащих и сотрудников ведомства. На сегодня 14 из них находятся на лечении, выписаны – четверо", - говорится в сообщении.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерло, 1875 человек выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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