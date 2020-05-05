Среди украинских пограничников выявили 18 заразившихся коронавирусом

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать заболевших с коронавирусной инфекцией зафиксировали в государственной пограничной службе Украины, четыре человека уже выздоровели, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-центр Госпогранслужбы сообщал, что 11 представителей ведомства заразились коронавирусом, еще почти 300 пограничников находятся под контролем медиков.
"Всего зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди военнослужащих и сотрудников ведомства. На сегодня 14 из них находятся на лечении, выписаны – четверо", - говорится в сообщении.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерло, 1875 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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