В Калужской области 161 пациент вылечился от коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Медики вылечили более 160 пациентов с COVID-19 в Калужской области, из них 33 человека были выписаны в минувшие сутки, сообщило правительство региона.
"По данным на 5 мая выздоровел 161 человек, из них 33 пациента выписаны в последние сутки", - говорится в сообщении.
Число заболевших выросло до 1407 человек после того, как в минувшие сутки подтвердились 98 новых диагнозов. Всего с начала пандемии скончались 12 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.