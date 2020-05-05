В Калужской области 161 пациент вылечился от коронавируса

"По данным на 5 мая выздоровел 161 человек, из них 33 пациента выписаны в последние сутки", - говорится в сообщении.

Число заболевших выросло до 1407 человек после того, как в минувшие сутки подтвердились 98 новых диагнозов. Всего с начала пандемии скончались 12 пациентов.