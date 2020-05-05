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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:24
https://ria.ru/20200505/1570988263.html
В Калужской области 161 пациент вылечился от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569433467_0:357:3007:2048_1036x0_80_0_0_57a780fb9f2a94eb1ab456a33eb35815.jpg
РИА Новости

В Калужской области 161 пациент вылечился от коронавируса

14:24 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Медицинский работник. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Медики вылечили более 160 пациентов с COVID-19 в Калужской области, из них 33 человека были выписаны в минувшие сутки, сообщило правительство региона.
"По данным на 5 мая выздоровел 161 человек, из них 33 пациента выписаны в последние сутки", - говорится в сообщении.
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Число заболевших выросло до 1407 человек после того, как в минувшие сутки подтвердились 98 новых диагнозов. Всего с начала пандемии скончались 12 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалужская область
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