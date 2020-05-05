В Японии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч

За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 115 человек, и общее число заражений по всей стране составило 16 тысяч 30 человек, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. С февраля этого года он более месяца простоял из-за карантина у порта Йокогама.
Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 579 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 313 человек находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5238 человек, уточнил телеканал.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф