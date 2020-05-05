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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:22
https://ria.ru/20200505/1570988217.html
В Японии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570573504_0:260:3176:2047_1036x0_80_0_0_cf7f7eea61fd1e1a8ed2e0dcba30135c.jpg
РИА Новости

В Японии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч

14:22 05.05.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЯпония
Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии превысило во вторник 16 тысяч человек, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о заболеваемости в стране.
За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 115 человек, и общее число заражений по всей стране составило 16 тысяч 30 человек, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. С февраля этого года он более месяца простоял из-за карантина у порта Йокогама.
Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 579 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 313 человек находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5238 человек, уточнил телеканал.
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