В Японии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч

За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 115 человек, и общее число заражений по всей стране составило 16 тысяч 30 человек, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. С февраля этого года он более месяца простоял из-за карантина у порта Йокогама.