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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:21
https://ria.ru/20200505/1570988187.html
Минздрав разъяснил правила посещения пациентов с симптомами COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570981910_0:178:3024:1879_1036x0_80_0_0_8342ac231987c85695d26b4cef96d913.jpg
РИА Новости

Минздрав разъяснил правила посещения пациентов с симптомами COVID-19

14:21 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Врач обязан приходить к пациентам с симптомами коронавируса на дом, в случае отказа необходимо обращаться на горячую линию, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на разъяснение Минздрава.
"Врач обязан прийти по вызову. Если он отказывается — есть федеральная горячая линия 8-800-2000-112, а также горячие линии в каждом регионе, координаты руководства поликлиники, на которые нужно сразу обратиться", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что госпитализируют обычно больных в тяжелом состоянии, которым нужна интенсивная терапия. Если больным не нужна интенсивная терапия, нет факторов риска, а состояние оценивается как среднетяжелое или удовлетворительное, то можно лечиться на дому.
Однако в некоторых нетяжелых случаях может быть предложена госпитализация: если больного невозможно изолировать или дома есть маленькие дети, люди из группы риска.
Кроме того, если больной остается дома, он обязан следить за своим состоянием. В случае ухудшения он повторно обращается к врачу или вызывает скорую помощь, при ухудшении состояния его обязательно госпитализируют.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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