Минздрав разъяснил правила посещения пациентов с симптомами COVID-19

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Врач обязан приходить к пациентам с симптомами Врач обязан приходить к пациентам с симптомами коронавируса на дом, в случае отказа необходимо обращаться на горячую линию, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на разъяснение Минздрава

"Врач обязан прийти по вызову. Если он отказывается — есть федеральная горячая линия 8-800-2000-112, а также горячие линии в каждом регионе, координаты руководства поликлиники, на которые нужно сразу обратиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализируют обычно больных в тяжелом состоянии, которым нужна интенсивная терапия. Если больным не нужна интенсивная терапия, нет факторов риска, а состояние оценивается как среднетяжелое или удовлетворительное, то можно лечиться на дому.

Однако в некоторых нетяжелых случаях может быть предложена госпитализация: если больного невозможно изолировать или дома есть маленькие дети, люди из группы риска.

Кроме того, если больной остается дома, он обязан следить за своим состоянием. В случае ухудшения он повторно обращается к врачу или вызывает скорую помощь, при ухудшении состояния его обязательно госпитализируют.