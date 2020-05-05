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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:21
https://ria.ru/20200505/1570988101.html
В США за сутки выявили 22,3 тысячи случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили 22,3 тысячи случаев коронавируса

14:18 05.05.2020 (обновлено: 14:21 05.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи в США
Пациент в машине скорой помощи в США
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 22,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации за последние сутки было выявлено 22 335 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 501.
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Число умерших пациентов с коронавирусом за последние 24 часа увеличилось на 1 240, накануне сообщалось о 1 313 летальных исходах.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились 1 180 634 человека, скончались почти 69 тысяч пациентов.
Число случаев заражения в мире, как сообщает университет, превысило 3,6 миллиона, свыше 250 тысяч человек скончались.
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