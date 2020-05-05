В Краснодаре произошла массовая драка

Видео с дракой, в которой участвовали по меньшей мере два десятка человек, появилось в социальных сетях, в комментариях к ролику сообщается, что потасовка происходит в Краснодаре. В какой-то момент за кадром прозвучал, предположительно, выстрел.

"Полицейские устанавливают участников драки, видео которой размещено в социальной сети. Около часа ночи 4 мая в отдел полиции Карасунского округа Краснодара от местных жителей поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание нарушителей общественного порядка", - сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МВД.