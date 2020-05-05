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2020-05-05T14:27
https://ria.ru/20200505/1570988071.html
В Краснодаре произошла массовая драка
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РИА Новости

В Краснодаре произошла массовая драка

14:17 05.05.2020 (обновлено: 14:27 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Полиция Краснодара организовала проверку сообщения о массовой драке, произошедшей во дворе одного из домов в период режима самоизоляции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Видео с дракой, в которой участвовали по меньшей мере два десятка человек, появилось в социальных сетях, в комментариях к ролику сообщается, что потасовка происходит в Краснодаре. В какой-то момент за кадром прозвучал, предположительно, выстрел.
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"Полицейские устанавливают участников драки, видео которой размещено в социальной сети. Около часа ночи 4 мая в отдел полиции Карасунского округа Краснодара от местных жителей поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание нарушителей общественного порядка", - сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МВД.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая. Согласно действующим правилам, жителям края разрешено передвигаться по населенным пунктам в рамках "беспропускного окна" с 10.00 мск до 16.00 мск на личном автотранспорте для решения неотложных вопросов. Разрешено также выходить за покупками в магазин и для получения неотложной помощи. В городах края работают карантинные посты, дежурят отряды самоконтроля, состоящие из сотрудников МВД, Росгвардии, казаков и общественников.
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