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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:15
https://ria.ru/20200505/1570987990.html
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499228_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_ad44c62307664e00185a192c58e1762b.jpg
РИА Новости

Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

14:15 05.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
МИНСК, 5 мая – РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число человек, у которых был выявлен новый коронавирус, достигло в стране 18,35 тысячи на данный момент.
В Белоруссии по состоянию на понедельник число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 - до 17489, скончались еще четыре пациента, всего умерших – 103.
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По словам Лукашенко, в Белоруссии на данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. "Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. При этом президент подчеркнул, что данное соотношение в других странах хуже, чем в Белоруссии. По состоянию на утро вторника в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом, добавил белорусский лидер.
Президент также ответил на критику, что в Белоруссии якобы мало тестируют людей на заражение коронавирусом. Согласно озвученным главой государства данным, республика на данный момент находится на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тысячи на миллиона населения. На первом месте Россия с 29,5 тысячи тестов на миллиона жителей, на третьем - США с 22 тысячами.
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Лукашенко также обратил внимание, что тестирование - это не главное, тем более что оно порой неточное, особенно так было в начале пандемии. "Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.
По его словам, объем проводимых в Белоруссии тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом. "Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечении людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос", - подчеркнул президент.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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