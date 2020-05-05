Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

В Белоруссии по состоянию на понедельник число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 - до 17489, скончались еще четыре пациента, всего умерших – 103.

Лукашенко также обратил внимание, что тестирование - это не главное, тем более что оно порой неточное, особенно так было в начале пандемии. "Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.