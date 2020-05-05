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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:14
https://ria.ru/20200505/1570987947.html
В России почти не выявили тяжелых случаев коронавируса среди школьников
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

В России почти не выявили тяжелых случаев коронавируса среди школьников

14:14 05.05.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев тяжелого течения вызванных коронавирусом заболеваний у школьников практически не зафиксировано, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"И понятно, что, прежде всего, мы исходим из здоровья наших школьников. И как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжёлых случаев среди школьников", - рассказал Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

Он также отметил, что министерство очень благодарно учителям, которые работают в непростых условиях, а также руководителям региональных органов управления образования.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
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