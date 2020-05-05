В России почти не выявили тяжелых случаев коронавируса среди школьников

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев тяжелого течения вызванных коронавирусом заболеваний у школьников практически не зафиксировано, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"И понятно, что, прежде всего, мы исходим из здоровья наших школьников. И как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжёлых случаев среди школьников", - рассказал Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".
Он также отметил, что министерство очень благодарно учителям, которые работают в непростых условиях, а также руководителям региональных органов управления образования.
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