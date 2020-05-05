В России почти не выявили тяжелых случаев коронавируса среди школьников

"И понятно, что, прежде всего, мы исходим из здоровья наших школьников. И как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжёлых случаев среди школьников", - рассказал Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".