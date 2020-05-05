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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T20:30
https://ria.ru/20200505/1570987820.html
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

14:11 05.05.2020 (обновлено: 20:30 05.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская маска
Медицинская маска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская маска. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.

"Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций. Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
Популярные комментарии
В "ненавистных" Штатах гос-во по 1200 баксов взрослым и 500 - людям до 17 раздаёт... А у нас гос-во не в состоянии даже бесплатными масками обеспечить граждан)) На всём делают бабки.
5 мая, 15:26
иаинна агеева
3323171102
За океаном маски не помогут, заболевших нечем лечить, моргов нет... Обанкротившийся мешок умертвил Нью-Йорк и положил глаз на Детройт. Очень демократично...
5 мая, 15:39
Коля из Малороссии
954451127
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