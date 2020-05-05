В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
"Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций. Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей.