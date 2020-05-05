В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Брюн также подчеркнул, что регионам, согласно закону, дается право расширять эти нормы. По его мнению, шаговая доступность мелких магазинов, торгующих алкоголем, должна снижаться. Однако он призвал не спешить: по мнению эксперта нужно последовательно продвигаться к снижению доступности спиртного.

Торговля спиртными напитками, как отмечается в документе, разрешена только в точках площадью не менее 20 квадратных метров. Авторы закона объясняли, что одной из причиной его принятия стали жалобы и обращения людей, которых беспокоило нарушение общественного порядка.