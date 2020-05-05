Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T14:10
https://ria.ru/20200505/1570987728.html
В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155928/90/1559289096_0:329:3054:2047_1036x0_80_0_0_f7c782bad00535682dd4c6fbfb59403a.jpg
РИА Новости

В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

14:09 05.05.2020 (обновлено: 14:10 05.05.2020)
6948
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМагазин разливных напитков
Магазин разливных напитков
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Магазин разливных напитков
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.
"Мы давно боролись за это, давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений", — пояснил он в беседе с "НСН".
Брюн также подчеркнул, что регионам, согласно закону, дается право расширять эти нормы. По его мнению, шаговая доступность мелких магазинов, торгующих алкоголем, должна снижаться. Однако он призвал не спешить: по мнению эксперта нужно последовательно продвигаться к снижению доступности спиртного.
В России с 5 мая вступил в силу закон, который запрещает продавать алкоголь в небольших заведениях в жилых домах и на прилегающих территориях.
Торговля спиртными напитками, как отмечается в документе, разрешена только в точках площадью не менее 20 квадратных метров. Авторы закона объясняли, что одной из причиной его принятия стали жалобы и обращения людей, которых беспокоило нарушение общественного порядка.
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме
5 мая, 09:58
В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
80311119
РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнАлкогольОбщество
Популярные комментарии
50% продавцов разорятся
5 мая, 14:25
bbletch57
8220223
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Депутат бундестага ФРГ Александер Ной
Александер Ной: Красная Армия спасла немцев от ядерной бомбардировки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с Путиным
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Казахстан
Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтопления населенных пунктов
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Сервировка стола
Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Подкаст Это надолго: может ли карантин испортить детский иммунитет
Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет
Вывеска бара на доме
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС России посетит Ленский район Якутии в среду
Сотрудники полиции разговаривают с пенсионеркой
В Подмосковье пенсионерам помогут получить пропуск для поездки на дачу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния