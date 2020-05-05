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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:09
https://ria.ru/20200505/1570987685.html
В Ростовской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569488207_0:30:3533:2017_1036x0_80_0_0_294e9399e077f167169eff8bb487cf8f.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

14:09 05.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПалата для больных с коронавирусной инфекцией
Палата для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Палата для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцатый житель Ростовской области, у которого выявили коронавирус, скончался, у женщины были сопутствующие заболевания, сообщает правительство региона.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки число больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
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"Одиннадцатой жертвой коронавирусной инфекции в Ростовской области стала 68-летняя жительница Ростова-на-Дону. Она имела онкологическое заболевание и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении. Также отмечается позднее обращение больной за медицинской помощью.
В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов. Выздоровели 147 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРостовская областьРостов-на-Дону
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