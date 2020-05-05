В Ростовской области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцатый житель Ростовской области, у которого выявили коронавирус, скончался, у женщины были сопутствующие заболевания, сообщает правительство региона.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки число больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
"Одиннадцатой жертвой коронавирусной инфекции в Ростовской области стала 68-летняя жительница Ростова-на-Дону. Она имела онкологическое заболевание и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении. Также отмечается позднее обращение больной за медицинской помощью.
В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов. Выздоровели 147 человек.
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